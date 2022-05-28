В «Укрпочте» рассказали о результатах продаж марки «Русский военный корабль… Все!»

Украинцам понравился креативный продукт, посвященный достижениям ВСУ в войне против РФ, информирует ZN.ua.

В «Укрпочте» рассказали о результатах продаж марки «Русский военный корабль… Все!»
© Укрпочта

«Укрпочта» за 5 дней сумела продать более 3 миллионов марок «Русский военный корабль… Все!». Об этом рассказал генеральный директор предприятия Игорь Смелянский в Telegram.

По словам представителя «Укрпочты», продажи оригинальной марки установили абсолютный рекорд на украинском рынке.

«Мы продали более 3 миллионов марок, что является безусловным рекордом. Из них более 1 миллиона продано онлайн, а это более 250 000 заказов. Украинский e-commerce еще не видел такие цифры за несколько дней», – написал Смелянский.


Александр Кричковский, ZN.ua

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