В «Укрпочте» рассказали о результатах продаж марки «Русский военный корабль… Все!»

«Укрпочта» за 5 дней сумела продать более 3 миллионов марок «Русский военный корабль… Все!». Об этом рассказал генеральный директор предприятия Игорь Смелянский в Telegram .

По словам представителя «Укрпочты», продажи оригинальной марки установили абсолютный рекорд на украинском рынке.

«Мы продали более 3 миллионов марок, что является безусловным рекордом. Из них более 1 миллиона продано онлайн, а это более 250 000 заказов. Украинский e-commerce еще не видел такие цифры за несколько дней», – написал Смелянский.