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2022-05-27
Сальмонелла в “Киндерах”: Ferrero отзывает из Украины отдельные партии – Госпродпотребслужба
Сладости произвели в Бельгии.
"Ферреро-Украина" сообщила в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей об отзыве из украинского рынка отдельных партий Kinder Schoko Bons и Kinder Surprise Maxi из-за вспышки сальмонеллы,
Сальмонеллу (Salmonella Typhimurirum) нашли в отдельной партии бельгийского производства, экспортировавшихся в Украину.
По закону, если оператор рынка считает или имеет основания считать, что ввезенные в Украину пищевые продукты не отвечают требованиям безопасности, он немедленно начинает процедуру изъятия этих пищевых продуктов из обращения. Это должны сделать в течение двух дней.
Александр Хребет, ZN.ua