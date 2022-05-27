Сальмонелла в “Киндерах”: Ferrero отзывает из Украины отдельные партии – Госпродпотребслужба

"Ферреро-Украина" сообщила в Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей об отзыве из украинского рынка отдельных партий Kinder Schoko Bons и Kinder Surprise Maxi из-за вспышки сальмонеллы, рассказали в киевском управлении Госпродпотребслужбы.

Сальмонеллу (Salmonella Typhimurirum) нашли в отдельной партии бельгийского производства, экспортировавшихся в Украину.

По закону, если оператор рынка считает или имеет основания считать, что ввезенные в Украину пищевые продукты не отвечают требованиям безопасности, он немедленно начинает процедуру изъятия этих пищевых продуктов из обращения. Это должны сделать в течение двух дней.