Аренда квартир посуточно: где выгоднее всего снимать жилье

После начала полномасштабной роSSийско-украинской войны спрос на аренду жилья в некоторых регионах увеличился в 15 раз, а вот, например, в Киеве ситуация иная – спрос, как и цены, упал, информирует Апостроф.

О том, где выгоднее всего арендовать жилье, рассказали аналитики OLX.

На сайте OLX больше всего предложений аренды квартир - более 10 тысяч объявлений. Среди крупных городов Украины сейчас дешевле всего снимать жилье в Киеве, а самая дорогая оренда в Ужгороде по понятным причинам.

"По сравнению со всеми крупными городами, в Киеве самая низкая средняя стоимость ночлега в однокомнатной квартире – всего 578 гривен в сутки. В Черкассах придется отдать около 600 гривен за ночь, а самое дорогое – в Ужгороде. Здесь аренда суток в однокомнатной квартире обойдется, в среднем, в 850 гривен", – рассказали аналитики.

Средняя цена за сутки аренды квартиры в мае составляет:

С арендой домов ситуация отличается, ведь на сайте по состоянию на май есть только около 1355 активных объявлений. Например, в Кропивницком аренда дома в сутки стоит в среднем 725 гривен. В Волынской области от 925 до 1436 грн, а вот в курортных городках и селах Карпат около 1000-2000 грн в сутки.


Лиза Бровко, Апостроф

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