В Кривом Роге будут бесплатно раздавать продукты, кто имеет право и как получить: «С 27 мая ежедневно»

В Кривом Роге будут бесплатно раздавать продукты, кто имеет право и как получить: «С 27 мая ежедневно»

Жители Кривого Рога смогут бесплатно получить от местной власти продуктовые наборы. Однако право на их получение имеют не все.

По словам мэра Кривого Рога Александра Вилкула, выдача будет проходить с 27 мая ежедневно, в рабочие и выходные дни с 8.00 до 17.00 в 25 пунктах выдачи, размещенных по всем районам города, пишет Politeka.net.

В продуктовый набор входит мука – 1,8 кг, крупа (пшеничная или ячневая) – 2 кг, макаронные изделия – 1 кг, масло подсолнечное – 1 бутылка, сгущенка – 1 банка, консервы (мясо тушеное и каша с мясом) – 2 шт.

Выдача закончится тогда, когда те, кто имеет на наборы право, их получат.

Также отмечается, что для семей, в которых есть человек с инвалидность I группы, в том числе с недостатками зрения и получающий социальную услугу «Догляд вдома», продуктовые наборы будут доставляться по адресу их места жительства или нахождения.

Кроме того, мэр уточнил, что семьи, которые могут быть отнесены к нескольким категориям, получают продуктовый набор только в одной из перечисленных категорий, по их выбору.

Продуктовый набор предоставляется в расчете 1 набор на семью. Для многодетных семей – 2 набора на семью из четырех – шести человек, 3 набора на семью из семи, восьми человек, 4 набора на семью из девяти – одиннадцати человек, 5 наборов на семью, что имеет более одиннадцати человек.

Для того, чтобы получить продуктовый набор криворожцам, подходящим под соответствующие категории, необходимо иметь паспорт.

Кто имеет право на набор перечислено ниже:


Катерина Петренко, politeka.net

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