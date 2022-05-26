Цены на клубнику: в продажу поступили ягоды из открытого грунта

В Украине стартовал сезон продажи грунтовых ягод. Дебютанткой сезона, как обычно, стала клубника. Нынешние цены на клубнику с открытого грунта ощутимо выше прошлогодних.

Аналитики проекта EastFruit назвали причины, по которым клубника выросла в цене.

На текущей неделе стартовала продажа клубники с открытого грунта. Нынешний сезон начался на полмесяца позже прошлогоднего. Аналитики называют две причины запоздалого старта:

заморозки в апреле повредили цвет на ранних сортах ягоды, что привело к большой потере урожая;

украинский рынок остался без клубники с оккупированной Херсонщины, которая обычно первой начинала сбор урожая этой ягоды на открытом грунте.

Таким образом, в прошлом году в конце мая на рынке уже было значительно больше клубники, и она стоила в среднем на 18% дешевле, чем в нынешнем году.

Однако, несмотря на запоздалый старт, цены на клубнику все равно начали падать. Во-первых, из-за того, что изо дня в день растет объем товара на рынке. Во-вторых, потому, что себестоимость грунтовой клубники значительно ниже тепличной.

Так, на сегодняшний день цены на клубнику отечественного производства примерно на 37% ниже тех, которые были еще на прошлой неделе. Сейчас за украинскую клубнику просят по 40-80 гривен за килограмм. Подешевела также и зарубежная ягода. Стоимость клубники, привезенной из Турции и Польши , сейчас составляет 80-100 гривен за килограмм, что на 20% дешевле цены прошлой недели.

Напомним, улучшить урожай клубники, а заодно оградить ее от вредителей, поможет простое аптечное средство.