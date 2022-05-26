Цены на клубнику: в продажу поступили ягоды из открытого грунта
В Украине стартовал сезон продажи грунтовых ягод. Дебютанткой сезона, как обычно, стала клубника. Нынешние цены на клубнику с открытого грунта ощутимо выше прошлогодних.
Аналитики проекта EastFruit назвали причины, по которым клубника выросла в цене.
На текущей неделе стартовала продажа клубники с открытого грунта. Нынешний сезон начался на полмесяца позже прошлогоднего. Аналитики называют две причины запоздалого старта:
- заморозки в апреле повредили цвет на ранних сортах ягоды, что привело к большой потере урожая;
- украинский рынок остался без клубники с оккупированной Херсонщины, которая обычно первой начинала сбор урожая этой ягоды на открытом грунте.
Таким образом, в прошлом году в конце мая на рынке уже было значительно больше клубники, и она стоила в среднем на 18% дешевле, чем в нынешнем году.
Так, на сегодняшний день цены на клубнику отечественного производства примерно на 37% ниже тех, которые были еще на прошлой неделе. Сейчас за украинскую клубнику просят по 40-80 гривен за килограмм. Подешевела также и зарубежная ягода. Стоимость клубники, привезенной из Турции и Польши, сейчас составляет 80-100 гривен за килограмм, что на 20% дешевле цены прошлой недели.
Напомним, улучшить урожай клубники, а заодно оградить ее от вредителей, поможет простое аптечное средство.