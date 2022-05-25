Аренда квартир в Украине: как изменились цены и где стало дешевле жить

Согласно данным исследования рынка аренды квартир от ресурса Flatfy за октябрь 2021 – май 2022 года, данный рынок существенно изменился. В мае больше всего выросли цены на аренду жилья в Закарпатье – в Ужгородской области цены взлетели на 225%.

Отмечается, что на втором месте Черновицкая область (рост аренды на 156%), на третьем – Ивано-Франковская область (цены подскочили на 128%). Высокий ценовой показатель (96%) также и во Львовской области.

Значительно выросла (+88%) стоимость аренды в Черкасской области. Достаточно большие суммы придется заплатить за квартиру в Тернопольской (+81%) и Винницкой (+55%) областях.

Сравнительно незначительный скачок цен на аренду был в Хмельницкой (+46%), Запорожской (+41%), Ровенской (+35%) и Днепропетровской (+34%) областях. Сравнительно небольшие наценки выставили владельцы недвижимости на Волыни (+20%), Сумской (+15%), Черниговской (+10%), Полтавской (+5%) и Кировоградской (+5%) областях.

При этом в Житомире и Харькове стоимость аренды не изменилась.

В областях, где были или продолжаются боевые действия, цены стали ниже довоенных. Так, в Киеве и области арендовать квартиры стало на 11% дешевле. Изменения можно увидеть в Одесской (-21%), Херсонской (-8%) и Николаевской (-5%) областях.