"Артемсоль" остановила работу из-за войны: производственный процесс невозможен

Украине придется ввозить больше соли из-за границы.

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Государственное предприятие "Артемсоль", которое является крупнейшим в Европе предприятием по соледобыче, из-за боевых действий остановило работу в апреле. Об этом сообщает "Вільне радіо" со ссылкой на и.о. директора ГП "Артемсоль" Виктор Юрин.

Запас готовой продукции был вывезен еще в апреле.

"Предприятие не работает, простаивает, согласно приказу, до неопределенного времени. Обстрел постоянный, частично разрушенный административный дом", - сообщил он.

Также Юрин рассказал, что были прямые попадания в рудники, материальный склад.

"Производственный процесс невозможен. Мы же не подвергнем людей опасности. Тем более, большинство жителей Соледара, сотрудников ГП "Артемсоль" уже эвакуировались. Большинству работников администрации, инженерно-технических рабочих нет на мест", – пояснил он.

На предприятии никто не был ранен и не погиб. Решение об остановке предприятия было принято в апреле, потому что вывозить по железной дороге готовую продукцию из Соледара стало невозможно.

Виктор Юрин считает, что теперь Украине придется ввозить больше соли из-за границы. Пока ведутся бои, придется замещать украинскую соль импортированной.

По его словам, остановку "Артемсоль" почувствуют на себе и потребители за границей.

"Мы были крупнейшим предприятием по добыче соли в Европе. Среди наших постоянных клиентов – Венгрия, Польша, Грузия, Молдова, Азербайджан, Румыния", – добавил Юрин.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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