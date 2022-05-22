В Украине продолжают снижаться зарплаты: кому платят меньше всего из-за войны

Рынок труда в Украине на сегодняшний день переживает кризис. Многие украинцы остались без работы, работодатели вынуждены сокращать сотрудников, количество вакансий снизилось в несколько раз, а вместе с ними и размер зарплат.

В Украине продолжают снижаться зарплаты: кому платят меньше всего из-за войны

Кому и сколько платят во время войны, поделились работники портала grc.ua. Новым сотрудникам предлагают зарплату ниже, чем на ту же позицию только до войны, а специалистам со стажем снижают зарплаты. Увольняться из-за этого никто не спешит, так как найти более высокооплачиваемую работу будет не так просто.

Наименьшие зарплаты в Украине на сегодняшний день предлагают в сферах:

  • безопасность – 9 200 грн;
  • туризм, отели, рестораны 9 500 грн;
  • добыча сырья – в среднем 11 000 грн;
  • инсталляция и сервис – 12 600 грн;
  • банки, инвестиции, лизинг – 13 100 грн.

Представителям некоторым профессий во время войны стало еще сложнее найти работу, так как их труд стал менее востребованным. Это юристы, страховщики, работники сферы красоты и спорта, охранники, педагоги, ученые и домашний персонал. Снизился спрос и на специалистов автомобильного бизнеса и закупок.

Самый неутешительный показатель на рынке труда в Украине - это уровень зарплат, который снижается с каждым месяцем. За исключением нескольких профессиональных сфер, падение медианной зарплаты в мае составило от 9% до 58%. Лишь в некоторых отраслях зарплаты немного выросли.

В сфере производства и сельского хозяйства средняя зарплата выросла с 13 300 грн (в апреле) до 16 600 грн (в мае). Медики и фармацевты входят в наиболее востребованных специалистов, и их средняя заработная плата в мае в открытых вакансиях повысилась с 14 900 грн (в апреле) до 18 200 грн (в мае).

В сфере информационных технологий снижение зарплат почти не ощутимо. В апреле ИТ-специалистам предлагали в среднем 108 100 грн, а в мае средняя зарплата в открытых вакансиях составляет 103 500 грн.

В сфере бухгалтерии, управленческом учете, финансы предприятия в мае средняя зарплата составила 19 800 грн , в отличие от апреля, когда предлагали в среднем 17 500 грн.

Повысились средние зарплаты в открытых вакансиях для HR-ов (с 15 000 грн в апреле до 29 700 грн в мае), в сфере маркетинга, рекламы и PR (с 26 600 грн в апреле до 30 800 грн в мае).

Ранее сообщалось, что в Украине сократили зарплату учителей по всем регионам.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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