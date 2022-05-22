Доллар уже дороже 38 грн: курс валют на черном рынке и в банках

В Украине курс доллара США к гривне продолжает расти на черном рынке, в то время как Нацбанк позволил банкам не ограничивать свои курсы по продаже наличной валюты. Однако средний курс в банках остается на уровне 32,18 грн/долл за продажу, а на черном рынке покупают за 37,4 грн/долл, информирует Апостроф.

Об этом сообщают в Минфине.

Актуальный курс валют

По состоянию на 22 мая средний курс доллара по отношению к гривне на черном рынке составляет 37,4 грн/долл за покупку и 38,5 грн/долл за продажу. В то же время, в банках покупают доллар за 32 гривны, а продать могут за 32,18 грн за доллар США. Официальный курс доллара по отношению к гривне остается на уровне 29,25 грн/долл.

Курс доллара в банках

Дешевле всего доллар продают в Укрсиббанке - за 29,55 грн/долл, а покупают за 29,26 грн/долл. В государственных Приватбанке и Ощадбанке цена на продажу доллара установлена в 32,18 грн, а за покупку в 31,5 грн. Дороже всего покупают и продают доллар в Альянс Банк за 37 и 39 грн соответственно.


Лиза Бровко, Апостроф

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