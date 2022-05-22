Цены на недвижимость в Украине обвалятся: на какие квартиры будет спрос после войны

Рынок недвижимости в Украине постепенно восстанавливается. С началом войны реестры были закрыты, и проводить сделки по купле-продаже было невозможно. Однако в апреле риелторы и нотариусы вернулись к своим рабочим обязанностям, но покупателей оказалось не так много. Прогнозируется, что спрос на жилье в Украине возобновится не скоро.

Цены на недвижимость в Украине обвалятся: на какие квартиры будет спрос после войны, и как изменится их стоимость
Фото:cvetu.com.ua

На сегодняшний день рынок купли-продажи недвижимости находится в ожидании, хотя банки заявили о готовности выдавать гражданам кредиты на покупку жилья. Цены на вторичное жилье остаются такими же, как и до войны. Продавцы не поднимают цены, в надежде поскорее продать квадратные метры. Застройщики предлагают скидки на покупку нового жилья и рассрочки по выгодным условиям.

Многие ждут принятия законопроекта о компенсации поврежденного и уничтоженного имущества, в котором государство обещает выплаты застройщикам за восстановление недвижимости. В таком случае рынок недвижимости начнет быстрее оживать.

Спрос на жилье также зависит от дальнейшей стоимости бензина. Если в период карантина многие интересовались загородной недвижимостью, то с нынешними ценами на бензин большинство украинцев будут искать жилье недалеко от работы. Загородная недвижимость подойдет тем, кто может работать дистанционно.

Среди требований к жилью потенциальные покупатели после войны будут выставлять не только развитую инфраструктуру, но и наличие в доме убежища, встроенного в подвале или на первом этаже, приближенность к метро, и другие факторы, которые стали важными во время войны. Критерий безопасности вышел на первый план.

Учитывая падение экономики и снижение доходов граждан, после войны стоит говорить о спросе на жилье эконом-класса, которое, например в Киеве в последнее время занимало небольшой процент на рынке.

Застройщики и продавцы готового жилья пока не собираются снижать цены в Киеве и Харькове, и даже во Львове, однако они будут вынуждены сделать это в ближайшей перспективе.

Что касается рынка аренды, то средние цены в Киеве сейчас колеблются в пределах 10–12 тыс. грн ближе к центру, и 5000-7000 грн в спальных районах. До войны ценник был на 30-40% выше. В Харькове средняя стоимость аренды квартир составляет 7–8 тыс. грн в месяц. Это почти вдвое меньше, чем в довоенные времена, когда средние цены за аренду составляли 15–16 тыс. грн.

Ранее сообщалось, как изменилась стоимость квартир на Закарпатье во время войны.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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