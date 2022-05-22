Рада вернула двойное налогообложение с Россией

Верховная Рада денонсировала Соглашение между Украиной и РФ об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.

Законопроекта №0146 в целом поддержали 292 народных депутата на пленарном заседании воскресенье, сообщил член фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram.