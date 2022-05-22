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2022-05-22
Рада вернула двойное налогообложение с Россией
Денонсанция ликвидирует налоговые льготы.
Верховная Рада денонсировала Соглашение между Украиной и РФ об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.
Законопроекта №0146 в целом поддержали 292 народных депутата на пленарном заседании воскресенье,
Документ ликвидирует налоговые льготы. Это соглашение подписали 8 февраля 1995 года в Киеве. Рада ратифицировала его 6 октября 1995 года.
Александр Хребет, ZN.ua