Украинские беженцы в Латвии: какие выплаты они получают

Широкомасштабная война вынудила наших граждан покидать дома и искать безопасных мест за границей. Многие из них оказались в дружественной стране. Эксперты проанализировали, какую материальную помощь получают украинские беженцы в Латвии.

Деньги украинским беженцам в Латвии: какие выплаты и льготы доступны

Наши соотечественники имеют право бесплатно проживать в Латвии 90 дней. У них есть возможность самостоятельно найти квартиру и получать от государства компенсацию за коммуналку и аренду.

Украинские беженцы могут бесплатно ездить в общественном транспорте, посещать детские сады и учиться в школах. Им также доступны бесплатные медицинские услуги.

Украинцы по приезду в страну при регистрации получают SIM-карту с бесплатными звонками в Украину и по Латвии три месяца, карту на 50 евро в сеть супермаркетов и приглашение в зоопарк для детей. В пунктах гуманитарной помощи можно получить одежду и предметы обихода.

Деньги украинским беженцам в Латвии: какие выплаты и льготы доступны

В Латвии беженцам предоставляют визу в год, единовременную социальную помощь в 272 евро на взрослого и 190 евро на ребенка. Потом украинец ежемесячно получает 109 евро на одного члена семьи и 76 на каждого следующего. Если беженец устраивается на работу, он получает единовременную помощь в 500 евро, сообщил "Апостроф".

Напомним, почему в Чехии некоторые украинские беженцы потеряют выплаты.


Ловіцька Леся, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украинская соль исчезла из магазиновУкраинская соль исчезла из магазинов
Доллар на черном рынке снова бьет рекордыДоллар на черном рынке снова бьет рекорды
ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"ПриватБанк выпустил карты в честь победы Kalush Orchestra на "Евровидении-2022"
Украинские беженцы в Германии: какие выплаты им положеныУкраинские беженцы в Германии: какие выплаты им положены
Германия заменит роSSийский газ катарскимГермания заменит роSSийский газ катарским
Блок рекламы


Похожие новости
Беженцы в Польше могут получить еще одну помощь: дадут по 700 злотыхБеженцы в Польше могут получить еще одну помощь: дадут по 700 злотых
Выплаты прямо на вокзале: украинцы теперь могут получить денежную помощь через Укрзализныцю и УкрпочтуВыплаты прямо на вокзале: украинцы теперь могут получить денежную помощь через Укрзализныцю и Укрпочту
Украинские беженцы в Чехии могут лишиться пособия – СМИУкраинские беженцы в Чехии могут лишиться пособия – СМИ
Украинские беженцы в Германии: какие выплаты им положеныУкраинские беженцы в Германии: какие выплаты им положены
США могут заблокировать дальнейшие выплаты РФ по государственному долгуСША могут заблокировать дальнейшие выплаты РФ по государственному долгу
Работа в Германии для украинцев: сколько получают водителиРабота в Германии для украинцев: сколько получают водители
Возможный дефолт РоSSии: США будут блокировать выплаты Кремля по госдолгу – BloombergВозможный дефолт РоSSии: США будут блокировать выплаты Кремля по госдолгу – Bloomberg
Люди на временно оккупированных территориях и в зоне активных боевых действий смогут получить дополнительные выплатыЛюди на временно оккупированных территориях и в зоне активных боевых действий смогут получить дополнительные выплаты
Дополнительные выплаты до 2500 гривен смогут получить больше украинцев: как подать заявкуДополнительные выплаты до 2500 гривен смогут получить больше украинцев: как подать заявку
Украинские бизнесмены получат 125 тысяч гривенУкраинские бизнесмены получат 125 тысяч гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости