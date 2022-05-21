Украинские беженцы в Латвии: какие выплаты они получают

Широкомасштабная война вынудила наших граждан покидать дома и искать безопасных мест за границей. Многие из них оказались в дружественной стране. Эксперты проанализировали, какую материальную помощь получают украинские беженцы в Латвии.

Наши соотечественники имеют право бесплатно проживать в Латвии 90 дней. У них есть возможность самостоятельно найти квартиру и получать от государства компенсацию за коммуналку и аренду.

Украинские беженцы могут бесплатно ездить в общественном транспорте, посещать детские сады и учиться в школах. Им также доступны бесплатные медицинские услуги.

Украинцы по приезду в страну при регистрации получают SIM-карту с бесплатными звонками в Украину и по Латвии три месяца, карту на 50 евро в сеть супермаркетов и приглашение в зоопарк для детей. В пунктах гуманитарной помощи можно получить одежду и предметы обихода.

В Латвии беженцам предоставляют визу в год, единовременную социальную помощь в 272 евро на взрослого и 190 евро на ребенка. Потом украинец ежемесячно получает 109 евро на одного члена семьи и 76 на каждого следующего. Если беженец устраивается на работу, он получает единовременную помощь в 500 евро, сообщил "Апостроф".

Напомним, почему в Чехии некоторые украинские беженцы потеряют выплаты.