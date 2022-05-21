ПриватБанк, Ощадбанк, monobank меняют правила продажи валюты

ПриватБанк, Ощадбан, monobank, а также другие украинские банки меняют правила продажи валюты. Теперь они будут продавать доллары и евро без ограничений, установленных Нацбанком, а по плавающему рыночному курсу. Фактически – по курсу черного рынка.

Правила продажи валюты меняются уже с субботы, 21 мая. Такое решение вынес Нацбанк Украины.

Таким образом, НБУ возвращается к либерализации рынка валют, то есть к установлению плавающего курса, как это было до войны.

Ведь с первого дня войны Нацбанк ввел строгие ограничения на валютные операции. В частности, Нацбанком был зафиксирован курс доллара на уровне 29,25 гривны до окончания действия военного положения. Кроме того, фактически до середины апреля продажа валюты вообще была запрещена.

С 14 апреля ее разрешили, однако установили строгое ограничение: ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, а также другие банки были вынуждены продавать валюту по курсу, который не более чем на 10% отличается от фиксированного, то есть от 29,25 гривны.

Поначалу так и было. Однако вскоре некоторые обменные пункты на свой страх и риск стали поднимать цену доллара в соответствии со стоимостью валюты на черном рынке.

Теперь же Нацбанк решил выбить почву из-под ног валютных спекулянтов, орудующих на черном рынке, ибо курс доллара в банковских обменниках фактически ничем не будет отличаться от того, по которому сбывают доллары они.

Кстати, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк говорит, что вскоре курс доллара в Украине достигнет 40 гривен. Депутат считает, что это – вопрос ближайшего времени.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко несколько дней назад намекнул в своем интервью, что фиксированный курс доллара могут отменить в Украине уже вскоре.