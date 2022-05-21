ПриватБанк, Ощадбанк, monobank меняют правила продажи валюты

ПриватБанк, Ощадбан, monobank, а также другие украинские банки меняют правила продажи валюты. Теперь они будут продавать доллары и евро без ограничений, установленных Нацбанком, а по плавающему рыночному курсу. Фактически – по курсу черного рынка.

ПриватБанк, Ощадбанк, monobank будут осуществлять продажу валюты по курсу черного рынка

Правила продажи валюты меняются уже с субботы, 21 мая. Такое решение вынес Нацбанк Украины.

Таким образом, НБУ возвращается к либерализации рынка валют, то есть к установлению плавающего курса, как это было до войны.

Ведь с первого дня войны Нацбанк ввел строгие ограничения на валютные операции. В частности, Нацбанком был зафиксирован курс доллара на уровне 29,25 гривны до окончания действия военного положения. Кроме того, фактически до середины апреля продажа валюты вообще была запрещена.

ПриватБанк, Ощадбанк, monobank будут осуществлять продажу валюты по курсу черного рынка

С 14 апреля ее разрешили, однако установили строгое ограничение: ПриватБанк, Ощадбанк, monobank, а также другие банки были вынуждены продавать валюту по курсу, который не более чем на 10% отличается от фиксированного, то есть от 29,25 гривны.

Поначалу так и было. Однако вскоре некоторые обменные пункты на свой страх и риск стали поднимать цену доллара в соответствии со стоимостью валюты на черном рынке.

Теперь же Нацбанк решил выбить почву из-под ног валютных спекулянтов, орудующих на черном рынке, ибо курс доллара в банковских обменниках фактически ничем не будет отличаться от того, по которому сбывают доллары они.

Кстати, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк говорит, что вскоре курс доллара в Украине достигнет 40 гривен. Депутат считает, что это – вопрос ближайшего времени.

Напомним, глава НБУ Кирилл Шевченко несколько дней назад намекнул в своем интервью, что фиксированный курс доллара могут отменить в Украине уже вскоре.


Марченко Любов, Тудей

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