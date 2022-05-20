В РоSSии предупредили о пике увольнений и безработицы

В РоSSии многим предприятия начали сокращать расходы и в том числе на зарплату сотрудников. Один из главных экспертов по рынку труда в РФ , профессор Александр Сафонов в своем недавнем интервью предсказал приближающийся пик увольнений и безработицы.

«Пока работодатели думают над окончательной численностью своего коллектива и кого именно им придется сокращать», - завил он.

«Сегодня официально зарегистрированная Службой занятости безработица находится на уровне 697 тысяч человек, что ниже уровня начала пандемии в 2020 году. Но еще раз повторюсь: это лукавая цифра, не отражающая всю сложность проблемы… Мы должны быть готовы к постепенному увеличению безработицы», - добавил он.