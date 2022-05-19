Рынок жилья на Буковине: сколько стоят новые квартиры в Черновцах

Рынок недвижимости в Украине оживает, и застройщики возобновляют работу во многих регионах страны. Так, в западных областях страны спрос на жилье выше, чем в центральных и южных, и цены в военное время в этом регионе значительно выросли. Эксперты по недвижимости рассказали, сколько стоят квадратные метры, в частности, на Буковине.

Что касается цен на покупку жилья в новостроях Черновцов, то риелторы назвали актуальную стоимость квартир в жилых комплексах, которые достраиваются до 2023 года.

На проспекте Независимости завершается строительство четырехсекционного сооружения бизнес-класса на 8 этажей. Дом будет сдан в эксплуатацию до конца 2023 года. Стоимость однокомнатного жилья площадью 40 кв.м составляет тут от 943 тыс. грн, двухкомнатных квартир площадью 60 кв.м – от 1,35 млн грн, а трехкомнатную квартиру площадью 75 кв.м можно приобрести от 1,75 млн. грн.

Новые дома строят в Черновцах и на ул. Мизюна. Жилой комплекс рассчитан на 628 квартир, которые будут завершены в 2023 году. Однокомнатные квартиры площадью до 47 кв.м можно купить от 797 тыс. грн, двухкомнатные площадь до 73 кв.м – за 1,19 млн грн, трехкомнатные (площадь до 85 кв.м) – от 1,71 млн грн.

По ул. Русской завершается строительство двух домов на 10 этажей, которые в сумме будут вмещать по 108 квартир. В продаже остались квартиры на 1, 2, 3 и 5 комнат. "Однушку" площадью 45 кв.м можно купить за 881 тыс. грн, двухкомнатные квартиры площадью 70 кв.м стоят от 1,49 млн грн, трехкомнатные – от 1,92 млн грн. Есть в комплексе даже 5-комнатные квартиры площадью до 142 кв.м по цене от 2,98 млн. грн.

До конца 2024 года в Черновцах намерены достроить жилой комплекс из двух 10-этажек комфорт-класса по ул. Винниченко. Здесь однокомнатные квартиры площадью до 62 кв.м продаются по цене от 994 тыс. грн, двухкомнатные площадью до 75 кв.м - от 1,61 млн грн, трехкомнатные площадью до 91 кв.м стоят от 2,18 млн. грн.

Ранее сообщалось, где самые выгодные цены на аренду квартир в Украине во время войны.