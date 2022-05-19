ФРС продолжит повышать ставки, пока инфляция не снизится

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл заявил о решимости снизить инфляцию и поддержку для этого повышения процентных ставок, передает CNBC.

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Что сказал Пауэлл

«Мы будем идти, пока не почувствуем, что находимся в том месте, где мы можем сказать, что финансовые условия находятся в должном месте», — заявил он.

По его словам, повышение ставок целесообразно, и Федеральный комитет по операциям на открытом рынке ФРС поддерживает идею повышения ставки на 50 б.п. на следующих двух заседаниях.

Как изменились ставка

5 мая Федеральный резерв США повысил ставку до диапазона 0,75%-1%, больше всего из нулевых, в частности подчеркнул неопределенность последствий роSSийского полномасштабного вторжения в Украину.