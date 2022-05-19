Доллар в Украине резко вырос: за сколько в Украине продают валюту на черном рынке

Официальный курс доллара в Украине по-прежнему замороженный на уровне 29,25 грн. Однако, на черном рынке продолжаются скачки, и 19 мая американскую валюту покупают за 35,44 грн, а продают – за 36,22 грн.

Прогнозируется, что до 22 мая курс продажи наличного доллара в Украине будет колебаться в обменниках в пределах 32,55 -33,00 грн.

Курс наличного евро пока что не выходит за рамки 36,00–36,08 грн. Таким образом, разрыв между официальным курсом гривны на межбанке и фактическим на черном рынке становится все больше.

Аналитики рынка просят украинцев без необходимости не обменивать долларовые сбережения. Если есть какой-то запас средств, то половину сбережений лучше оставить в долларах, а другую часть – разделить между евро и гривной.

Украинцы редко меняют валюту в банках, так как часто долларов и евро там просто нет. Банки могут продавать населению только ту валюту, которую они купили у других клиентов, и если в течение дня никто доллары не продал, то и купить их никто не сможет. Именно поэтому многие люди предпочитают полулегальные обменники. Там и курс можно найти подходящий, и валюта всегда есть в наличии.

Официальный курс доллара Нацбанк пока что отпускать не планирует, однако по словам главы НБУ украинский рынок уже практически готов к плавающему обменному курсу, а значит до конца действия военного положения никто ждать не будет, и доллар может поползти вверх уже в любой день. Прогнозы по инфляции в Украине становятся все менее оптимистичными, и к осени прогнозируется инфляция уже до 20-30%.

Ранее сообщалось, что курс криптовалют в начале мая начал обваливаться. Сколько стоят биткоин и Ethereum, и какой курс прогнозируют аналитики в ближайшем будущем.