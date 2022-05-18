Украинская соль исчезла из магазинов

Еще один продукт ежедневного употребления пропал с прилавков магазинов по всей Украине. Речь идет о соли украинского производства, которую производит предприятие Артемсоль. Правда, совсем без соли украинцев не оставили. На прилавках есть импортный продукт. Однако привычного, украинского, который давно стал хитом засолок и консерваций, нет нигде.

Об этом сообщает издание ukranews.

В поисках отечественной каменной соли журналисты обшарили прилавки нескольких супермаркетов, однако в продаже нашли лишь импортную морскую соль. Причем продается она недорого. Поэтому "соляного бунта" в Украине быть не должно: для приготовления пищи соль есть.

А вот с продуктом для засолок, похоже, в этом году будут проблемы. Ведь в засолках используют именно поваренную каменную соль. А ее морской аналог слишком богат минералами, не все из которых подходят для процесса консервации.

Появится ли в этом сезоне на прилавках продукт Артемсоли, неизвестно. Ведь рядом с городом Соледар Донецкой области, где находится комбинат, который производит отечественную поваренную соль, сейчас идут ожесточенные бои.

Напомним, стало известно, какие продукты вскоре буду не по карману украинцам из-за высоких цен.