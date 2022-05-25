Почти 100 гривен за пачку: цены на соль улетели в стратосферу - фотофакт

Крупнейший в Украине и Восточной Европе производитель соли, госпредприятие "Артемсоль", остановило производство, поскольку оказалось в эпицентре военных действий, из-за чего возник дефицит. В некоторых магазинах за пачку соли уже просят 95 гривен.

Соответствующее фото публикуют в Telegram-каналах, информирует Апостроф .

Отмечается, что в киевских магазинах соль еще можно найти, но цены - космические. При этом, до войны килограмм артемовской соли стоил около 7-10 гривен. В продаже также можно найти морскую соль, которая обладает даже более богатым минеральным составом и не хуже на вкус, однако она непригодна для консервации.

Чтобы избежать дефицита в Украину через западную границу везут импортную соль, но это требует времени из-за дефицита топлива и очередей на границах. Местами она уже появилась в продаже по цене 30-35 гривен за килограмм.