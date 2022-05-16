ЕС предложит Украине дополнительные средства для покрытия срочных расходов — Reuters

Еврокомиссия собирается 18 мая предложить новый пакет финансовой помощи Украине. Он включает новые кредиты, которые предоставят Киеву немедленную ликвидность, а также обязательства по долгосрочному восстановлению, пишет Retuers со ссылкой на европейских чиновников.

ЕС предложит Украине дополнительные средства для покрытия срочных расходов — Reuters

Объем краткосрочной финансовой поддержки до сих пор обсуждается, но два источника издания, посвященные в переговоры, ожидают, что ее хватит, чтобы покрыть финансовые потребности Украины на два месяца. Ее предоставят преимущественно через кредиты, добавили они.

По словам третьего источника, средства будут направлены из бюджета ЕС и из бюджетов правительств стран-членов блока. Это опровергает предварительную информацию о якобы планах ЕС привлечь средства через рыночные механизмы, выпустив облигации, подкрепленные бюджетом ЕС.

Масштаб поддержки ЕС будет зависеть от того, сколько средств готовы выделить страны блока G7. Встреча министров финансов стран G7 запланирована на вторую половину этой недели как раз после того, как Еврокомиссия собирается обнародовать свое предложение.

Комиссия также подчеркнет свою поддержку долгосрочного восстановления Украины. Ожидается, что она также установит основные принципы, по которым будет функционировать план помощи, который, вероятно, обойдется в триллионы евро.

Чтобы пакет вступил в действие, его должны одобрить страны-члены ЕС, которые могут попытаться внести в него свои правки. Спикер Еврокомиссии отказался комментировать новый пакет.

Гранты или кредиты

Международный валютный фонд (МВФ) в апреле оценил, что Украине потребуется по крайней мере $5 млрд ежемесячно в течение трех месяцев, чтобы покрыть немедленный финансовый дефицит, вызванный роSSийским вторжением. Глава МВФ, Кристалина Георгиева, призвала выделить эту поддержку преимущественно в форме грантов, а не кредитов.

Позиции правительств стран-членов ЕС по поддержке Украины отличаются: многие предпочитают кредиты, несмотря на рекомендации МВФ и вероятную неспособность Украины их выплатить. Одной из стран ЕС, поддерживающей грантовую форму помощи, является Германия, утверждают дипломаты ЕС.

Пакет может стать смесью грантов и кредитов, утверждают чиновники. Денежные средства пойдут на зарплаты, пенсии и расходы больниц.

Новый пакет не будет входить в пакет макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро, который ЕС уже предоставила Киеву.

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