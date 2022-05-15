АЗС выступают против проверок розничных цен на топливо

Директор сети АЗС Prime Дмитрий Леушкин раскритиковал проведение проверок розничных цен на АЗС, которые начали проводить группы Госпродпотребслужбы по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Дайте заработать: руководитель крупной сети АЗС выступил против проверок розничных цен

По его словам, рейды по заправкам приведут не к снижению цен на топливо, а к совсем другому результату. В частности, прогнозируется, что в областях, где начались проверки, АЗС будут просто закрываться, а топливо они начнут продавать оптом.

Леушкин считает, что сетям АЗС сейчас даже удобней и выгодней продавать бензин и дизельное топливо оптом, а не в розницу. Почему? Потому, что в этом случае не нужно платить зарплату сотрудникам, налоги…

Эксперт полагает, что дефицит топлива может продлиться еще примерно два месяца, пока не будут налажены регулярные поставки из Европы.

Дайте заработать: руководитель крупной сети АЗС выступил против проверок розничных цен

Украина уже договорилась с Польшей об увеличении транзита топлива до 200 тонн в месяц. Поставки бензовозами уже идут. Сейчас ежедневно в нашу страну завозят примерно столько же топлива, сколько его потребляют каждый день. Но в Украине планируют создать стратегический запас топлива, который не смогут разбомбить и уничтожить роSSийские оккупанты. Это поможет избежать дефицита топлива в будущем.

Напомним, в Украине во время военного положения перестали проверять качество топлива на АЗС.


Максимов Віталій, Тудей

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