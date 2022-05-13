Бриллиант «Красный Крест» продали на аукционе за $12 миллионов

В Женеве на аукционе Christie’s был продан крупнейший в мире желтый бриллиант «Красный Крест» весом 205 карат за $12 млн ($14,3 млн с учетом комиссии). Об этом говорится в сообщении акционного дома.

Фото: christies.com

Что известно

Как сообщили организаторы аукциона, часть средств от продажи драгоценного камня будет направлена в фонд Международного комитета Красного креста.

Бриллиант выставлялся на торги уже в третий раз. Впервые в 1918 году его купила лондонская ювелирная фирма S.J. Phillips. В 1973 году драгоценный камень был снова продан за 1,8 млн швейцарских франков.

Камень получил свое название за особую огранку в виде мальтийского креста. Бриллиант был получен из необработанного алмаза, который нашли на руднике De Beers в Южной Африке в 1901 году.