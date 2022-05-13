Бриллиант «Красный Крест» продали на аукционе за $12 миллионов

В Женеве на аукционе Christie’s был продан крупнейший в мире желтый бриллиант «Красный Крест» весом 205 карат за $12 млн ($14,3 млн с учетом комиссии). Об этом говорится в сообщении акционного дома.

Бриллиант «Красный Крест» продали на аукционе за $12 миллионов
Фото: christies.com

Что известно

Как сообщили организаторы аукциона, часть средств от продажи драгоценного камня будет направлена в фонд Международного комитета Красного креста.

Бриллиант выставлялся на торги уже в третий раз. Впервые в 1918 году его купила лондонская ювелирная фирма S.J. Phillips. В 1973 году драгоценный камень был снова продан за 1,8 млн швейцарских франков.

Камень получил свое название за особую огранку в виде мальтийского креста. Бриллиант был получен из необработанного алмаза, который нашли на руднике De Beers в Южной Африке в 1901 году.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООНПриватБанк выплачивает украинцам 2200 грн помощи от ООН
Работа в Польше: какие вакансии предлагают беженцамРабота в Польше: какие вакансии предлагают беженцам
Минфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкцииМинфин США опубликовал список физических и юридических лиц, против которых введены новые санкции
Rozetka возобновила работу магазинов в Буче и ИрпенеRozetka возобновила работу магазинов в Буче и Ирпене
Газ в киловатт-часах: как будем считать и почему могут вырасти платежкиГаз в киловатт-часах: как будем считать и почему могут вырасти платежки
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине на аукционе будет продана коллекция NFT-аватаров для поддержки ВСУВ Украине на аукционе будет продана коллекция NFT-аватаров для поддержки ВСУ
В США бейсбольный мяч с автографом Зеленского продали на аукционе за 50 тысяч долларовВ США бейсбольный мяч с автографом Зеленского продали на аукционе за 50 тысяч долларов
Крупнейший мировой сервис торговли драгоценностями отказался от бриллиантов из РФКрупнейший мировой сервис торговли драгоценностями отказался от бриллиантов из РФ
Война лишила работы около 5 миллионов украинцевВойна лишила работы около 5 миллионов украинцев
Всемирный банк будет ежемесячно предоставлять Украине 200 миллионов долларов на зарплаты бюджетникамВсемирный банк будет ежемесячно предоставлять Украине 200 миллионов долларов на зарплаты бюджетникам
Квартиру в Португалии продали за 3 биткоина без конвертации в евроКвартиру в Португалии продали за 3 биткоина без конвертации в евро
Украина ежедневно теряет 170 миллионов долларов из-за заблокированных Россией портов — ШмыгальУкраина ежедневно теряет 170 миллионов долларов из-за заблокированных Россией портов — Шмыгаль
Марки «Русский военный корабль» с автографами Кличко и Кулебы продадут на аукционе в ПольшеМарки «Русский военный корабль» с автографами Кличко и Кулебы продадут на аукционе в Польше
Картину Марии Примаченко продали с молотка за $500 тыс., деньги пойдут на ВСУКартину Марии Примаченко продали с молотка за $500 тыс., деньги пойдут на ВСУ
На благотворительном аукционе для ВСУ картину Примаченко продали за рекордные полмиллиона долларов СШАНа благотворительном аукционе для ВСУ картину Примаченко продали за рекордные полмиллиона долларов США
Последние новости
Подгружаем последние новости