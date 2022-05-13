В Минсоцполитики объяснили задержки с выплатами внутренним переселенцам и рассказали, когда будут деньги

Главная причина задержек с выплатами внутренне перемещенным лицам — дефицит персонала, работающего на местах и обрабатывающего обращения граждан. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко во время конференции «Мои финансы во время войны».

В Минсоцполитики объяснили задержки с выплатами внутренним переселенцам и рассказали, когда будут деньги

«Сейчас осталось 40% процентов персонала. Остальные переехали в Ровенскую, Волынскую, Черкасскую и другие области. И пока остается дефицит человеческого ресурса, кадров, мы этот вопрос решить не сможем», — заявил замминистра.

По его словам, сейчас в Украине зарегистрировано 2,8 миллиона внутренне перемещенных лиц. «Нельзя одновременно назначить 3 миллиона выплат. Физически невозможно это сделать», — объяснил Музыченко.

Как решают проблему

По словам чиновника, проблему задержки выплат решают постепенно. Например, вместо того, чтобы проводить выплаты 3 раза в месяц, их стали проводить 6 раз в месяц. Средства для финансирования выделяются каждые 3 дня. Но все ограничено человеческим ресурсом, количеством людей, работающих на местах, и насколько быстро они могут обработать обращение.

«Мы обязательно все выплатим, это только вопрос времени на обработку данных… Если люди зарегистрировались как внутренние переселенцы, есть соответствующее документальное подтверждение, и они подали заявку на получение соответствующей помощи, они ее обязательно получат. Я думаю, в ближайшие недели», — заверил замминистра.

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