Штаты намерены перекрыть РоSSии доступ еще к части валютных резервов — в виде специальных прав заимствования. Проект такого закона, запрещающего операции с этим роSSийским активом, приняла в среду палата представителей (нижняя палата) конгресса США , сообщается на сайте американского законодательного органа.

Напомним, что специальные права заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда) представляют собой международный резервный актив, созданный МВФ в 1969 году, и дополняют официальные резервы его государств-членов, указано в справке на сайте фонда. Стоимость СДР основана на корзине из пяти валют — доллара США , евро, китайского юаня, японской иены и британского фунта стерлингов. Страны могут обмениваться СДР между собой и также менять их на валюты, напоминает конгресс США .

Принятый палатой представителей документ запрещает Минфину США любые операции по обмену СДР, которыми располагают РоSSия или Белоруссия.

Американскому Минфину предписывается «настойчиво агитировать» страны, которые являются членами МВФ , на введение такого же запрета. Также представители США в МВФ должны противостоять распределению СДР в пользу РоSSии или Белоруссии.

Положения документа будут действовать пять лет после его вступления в силу или до тех пор, пока РоSSия и Белоруссия не прекратят «дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины» (во втором случае запрет для Минфина на обмен СДР с указанными странами будет отменен через месяц после того, как президент США доложит конгрессу о выполнении описанного условия).