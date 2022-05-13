США приготовились перекрыть РоSSии доступ еще к части валютных резервов
Речь идет о специальных правах заимствования.
Штаты намерены перекрыть РоSSии доступ еще к части валютных резервов — в виде специальных прав заимствования. Проект такого закона, запрещающего операции с этим роSSийским активом, приняла в среду палата представителей (нижняя палата) конгресса США,
Напомним, что специальные права заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда) представляют собой международный резервный актив, созданный МВФ в 1969 году, и дополняют официальные резервы его государств-членов, указано в справке на сайте фонда. Стоимость СДР основана на корзине из пяти валют — доллара США, евро, китайского юаня, японской иены и британского фунта стерлингов. Страны могут обмениваться СДР между собой и также менять их на валюты, напоминает конгресс США.
Принятый палатой представителей документ запрещает Минфину США любые операции по обмену СДР, которыми располагают РоSSия или Белоруссия.
Американскому Минфину предписывается «настойчиво агитировать» страны, которые являются членами МВФ, на введение такого же запрета. Также представители США в МВФ должны противостоять распределению СДР в пользу РоSSии или Белоруссии.
Положения документа будут действовать пять лет после его вступления в силу или до тех пор, пока РоSSия и Белоруссия не прекратят «дестабилизирующую деятельность в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины» (во втором случае запрет для Минфина на обмен СДР с указанными странами будет отменен через месяц после того, как президент США доложит конгрессу о выполнении описанного условия).
РоSSия, согласно последним раскрывавшимся данным (на 1 февраля 2022 года), располагает резервами в специальных правах заимствования на 24,085 млрд долларов в эквиваленте. В частности, РФ в августе 2021 года получила от Международного валютного фонда 17,5 млрд долларов в виде СДР в рамках антикризисного распределения средств фонда.