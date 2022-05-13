ПриватБанк, Monobank и Ощадбанк обновили курс доллара и евро
Приватбанк, Monobank и Ощадбанк представили новый курс самых популярных валют. Узнай, сколько нужно заплатить за один доллар и евро в четверг, 12 мая.
В день начала войны, 24 февраля, Нацбанк Украины зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн. Однако во многих обменниках цена на валюту резко отличается.
Рассказываем, как изменилась стоимость валюты 12 мая и где можно выгодно обменять ее. Сейчас курс доллара в крупнейших банках страны такой:
Евро можно купить по следующим ценам:
Аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орищак отметил, что не стоит ждать резких валютных колебаний. Его прогноз оптимистичен, несмотря на активное продолжение боевых действий страны с Россией.
По словам Орищака, спрос на валюту физически не может расти, так как бизнес не развивается, а у людей больше денег, чтобы копить их.
Ранее финанасовые эксперты проанализировали ситуацию с валютой на черном рынке. Узнай, что будет с гривной после войны.