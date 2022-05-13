ПриватБанк, Monobank и Ощадбанк обновили курс доллара и евро

Приватбанк, Monobank и Ощадбанк представили новый курс самых популярных валют. Узнай, сколько нужно заплатить за один доллар и евро в четверг, 12 мая.

ПриватБанк, Monobank и Ощадбанк обновили курс валют: сколько стоит доллар и евро

В день начала войны, 24 февраля, Нацбанк Украины зафиксировал курс доллара на уровне 29,25 грн. Однако во многих обменниках цена на валюту резко отличается.

Рассказываем, как изменилась стоимость валюты 12 мая и где можно выгодно обменять ее. Сейчас курс доллара в крупнейших банках страны такой:

  • ПриватБанк – 29,25/32,05 грн;
  • Ощадбанк – 29,25/31,88 грн;
  • Monobank – 29,50/31,50 грн.

Евро можно купить по следующим ценам:

  • ПриватБанк – 30,85/33,6 грн;
  • Ощадбанк – 30,85/33,63 грн;
  • Monobank – 30,86/33,05 грн.

Аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орищак отметил, что не стоит ждать резких валютных колебаний. Его прогноз оптимистичен, несмотря на активное продолжение боевых действий страны с Россией.

ПриватБанк, Monobank и Ощадбанк обновили курс валют: сколько стоит доллар и евро

По словам Орищака, спрос на валюту физически не может расти, так как бизнес не развивается, а у людей больше денег, чтобы копить их.

Ранее финанасовые эксперты проанализировали ситуацию с валютой на черном рынке. Узнай, что будет с гривной после войны.


Ловіцька Леся, Тудей

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