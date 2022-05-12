Стали известны новые факты работы PariMatch в РоSSии и Белоруссии

Стали известны новые факты работы PariMatch в РоSSии и Белоруссии

Букмекерская компания PariMatch продолжает открыто работать в Беларуси и РоSSии. Об этом сообщает UA Report.

Авторы материала показали видео из столицы Беларуси, где баннеры букмекера развеваются на самых дорогих площадках Минска, пишут Факты.

Также PariMatch спонсирует спортивные клубы в Республике Беларусь, с территории которой запускают ракеты, сообщают в материале.

— Есть такая компания PariMatch, которая де-факто работает в Беларуси и сражается против нас. Работает до сих пор в Украине, — говорит в комментарии политолог Тарас Загородний.

Ведущая телемарафона, комментируя слова специалиста, добавила:

— Именно эта компания, о которой вы говорите — недавно получила лицензию во время войны…

В РоSSии, как сообщает UA Report, компания фиктивно отозвала франшизу. Хотя на самом деле только изменила название и продолжает зарабатывать средства, платить налоги, с которых потом армия оккупантов создает ракеты для убийств украинцев.

Факты продолжения работы в РоSSии журналисты приводят в материале. В частности – изменение названия баскетбольного клуба посреди сезона из Парма-ПариМатч в Парма-ПариБет.

— К сожалению, на роSSийском рынке до сих пор существуют некоторые украинские компании и в ликеро-водочном бизнесе. И в ритейле наши присутствуют. И даже в игровом бизнесе. Украинский PariMatch перебрендировался и остается в РоSSии. А в Беларуси даже под своим брендом до сих пор работает. И тут украинской власти стоило бы несколько включиться, чтобы мы были полностью последовательны. Чтобы по крайней мере украинский бизнес сегодня не чувствовал себя комфортно, продолжая функционировать в РоSSии, платя там налоги, – комментирует в телемарафоне ситуацию политолог Олег Саакян.

Авторы призывают украинские власти и регулятора азартного рынка реагировать на факты торговли в стране агрессоры. А украинцев бойкотировать работу компаний, которые пытаются усидеть на двух (а иногда трех) стульях.


user, politeka.net

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