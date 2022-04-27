Украинская игровая компания нашла способ продолжить работать в россии: "просто сменили вывеску"

игорный бизнес

Сегодня из РоSSии уходят все самые известные мировые букмекерские конторы и другие лидеры онлайн-гемблинга: PokerStars WiliamHill BET366 GGPoker.

А вот наша (в чем теперь большие сомнения) отечественная компания PariMatch продолжает свою деятельность в РоSSии. Только теперь под другим звонким названием Paribet.

Как уйти так что бы остаться?

Именно этим вопросом задались ушлые коммерсанты типа Сергея Портнова, председателя правления холдинга.

В самом начале варварской роSSийской интервенции на территорию Украины, сама компания, а так же ее главные лица, всячески открещивались от обозначения своей позиции. А отдельные представители компании комментировали представителям прессы это следующим образом : Мы не занимаем ни какую позицию, и не в праве давать оценку действиям властей.

Когда стало понятно что "Киев за 3 дня не взяли" а в инфо-поле уже пахнет репутационными потерями, компания тут же выступила за все хорошее против всего плохого. И гордо, рвя на груди рубаху, заявила об уходе с рынка страны-агрессора.

Параллельно с этим Дмитрий Сергеев (представитель офиса PariMatch РоSSия) заявил о ребрендинге и смене названия на Paribet, а так же о сохранении всех счетов, и работе всех ресурсов. Причем, зарегистрирован Paribet на ту же компанию "ООО" Бетернг, которая является офшором Татьяны Белорусской - жены основателя PariMatch Эдуарда Швиндлермана.

Иными словами - алчные ребята из PariMatch никуда не уходили, а просто сменили вывеску. И продолжают финансировать пули и снаряды, которые летят в мирные дома украинцев, параллельно с этим публикуя в Фейсбуке постики с патриотичной поддержкой наших героев ВСУ. И как после этого мы можем упрекать западные компании за то что они не уходят с РоSSийского рынка? Когда у нас под носом украинская (??) компания, продолжает финансировать террор против нашего народа?


Дарья Волкова, politeka.net

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