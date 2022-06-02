Parimatch пообещал выйти из Беларуси, но бизнес там не закрывает

Ранее компания отозвала франшизу в РоSSии, однако бренд официально не аннулирован, информирует ZN.ua.

Parimatch пообещал выйти из Беларуси, но бизнес там не закрывает

Букмекерская компания Parimatch заявила, что уходит с рынка Беларуси. Впрочем, компания решила не прекращать работу, а "передать управление местной команде для дальнейшего решения ее судьбы". Об этом сообщается на сайте компании.

"Холдинг переводит поддержку сервисов и клиентов на управление местной локальной командой Беларуси, которая больше не является частью холдинга Parimatch. Холдинг в свою очередь больше не будет получать прибыль от оперирующей в Беларуси компании ни сегодня, ни в будущем", - заявили в компании.

Кроме того, в течение переходного периода сервисы останутся доступными в Беларуси и будут руководствоваться новым владельцем. Как долго продлится переходный период - в компании не сообщили.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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