Parimatch пообещал выйти из Беларуси, но бизнес там не закрывает

"Холдинг переводит поддержку сервисов и клиентов на управление местной локальной командой Беларуси, которая больше не является частью холдинга Parimatch. Холдинг в свою очередь больше не будет получать прибыль от оперирующей в Беларуси компании ни сегодня, ни в будущем", - заявили в компании.

Кроме того, в течение переходного периода сервисы останутся доступными в Беларуси и будут руководствоваться новым владельцем. Как долго продлится переходный период - в компании не сообщили.