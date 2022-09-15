Укренерго сказало, на скільки вистачить запасів обладнання та матеріалів для ремонтів пошкоджених електричних мереж

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" має безпрецедентні запаси енергетичного обладнання для ремонтів. Про це розповів під час брифінгу Володимир Кудрицький, голова правління "Укренерго".

"Ми багато разів казали, як важливо мати аварійний запас. Причому не стільки матеріалів, таких як провід чи ізоляція, щоб лагодити пошкодження на повітряних лініях. А обладнання, яке є більш рідкісним, дороговартісним і у виробництві займає від 8 до 15 місяців. У нас є таке обладнання", — зазначив він, відповідаючи на запитання журналістів.

Він пояснив, що завдяки тому, що у попередні 5 років "Укренерго" провела масштабне оновлення енергетичного обладнання, компанія має великий аварійний запас для оперативного виконання ремонтів.

Кудрицький назвав масштаби робіт, що було виконано під час реконструкції безпрецедентними. Тому і запаси, в тому числі вживаного обладнання також безпрецедентні.

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