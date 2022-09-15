Укренерго сказало, на скільки вистачить запасів обладнання та матеріалів для ремонтів пошкоджених електричних мереж

Ідеться не про розхідники, такі як проводи чи ізоляція, а про обладнання, для виробництва якого може піти до року, інформує ZN.ua.

Укренерго сказало, на скільки вистачить запасів обладнання та матеріалів для ремонтів пошкоджених електричних мереж
© unsplash/ehmitrich

Оператор системи передачі НЕК "Укренерго" має безпрецедентні запаси енергетичного обладнання для ремонтів. Про це розповів під час брифінгу Володимир Кудрицький, голова правління "Укренерго".

"Ми багато разів казали, як важливо мати аварійний запас. Причому не стільки матеріалів, таких як провід чи ізоляція, щоб лагодити пошкодження на повітряних лініях. А обладнання, яке є більш рідкісним, дороговартісним і у виробництві займає від 8 до 15 місяців. У нас є таке обладнання", — зазначив він, відповідаючи на запитання журналістів.

Він пояснив, що завдяки тому, що у попередні 5 років "Укренерго" провела масштабне оновлення енергетичного обладнання, компанія має великий аварійний запас для оперативного виконання ремонтів.

Кудрицький назвав масштаби робіт, що було виконано під час реконструкції безпрецедентними. Тому і запаси, в тому числі вживаного обладнання також безпрецедентні.

Нагадаємо, 11 вересня південь та схід України залишилися без світла внаслідок масованого ракетного обстрілу. Дві ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури - Харківську та Кременчуцьку ТЕС. Повністю виявилися знеструмлені Харківська та Донецька області, частково – Запорізька, Дніпропетровська, Сумська.

У більшості з цих регіонів відновлення подачі світла відбулося протягом кількох годин, а в найбільш постраждалому Харкові - протягом доби.

Критична інфраструктура України зазнає систематичних ракетних ударів з боку людиноненависницької держави - Російської Федерації.

Нагадаємо також, що Росія намагається зірвати експорт української електроенергії в Європу.

Вимкнено Запорізьку АЕС. Ракетних ударів завдано по об'єктах енергетики Харківщини, Дніпропетровщини і Полтавщини. Це лише початок. Попереду найважча зима з дефіцитом ресурсів, руйнуваннями та вибухами. Аналіз успішності цієї немудрої військової стратегії росіян у матеріалі Ігоря Маскалевича - "Руйнування об'єктів української енергетики. Так переможуть?".

За матеріалами: ZN.UA /

Лія Ільченко, ZN.ua





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