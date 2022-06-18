Допомога переселенцям: закордонна компанія виплатить українцям по 225 доларів

В Україні з'явився ще один вид фінансової допомоги ВПО. Її виплатить велика закордонна компанія. Допомога переселенцям становитиме 225 доларів.

По 225 доларів: з-за кордону дадуть ще одну допомогу переселенцям

Про нову можливість для українців отримати гроші з-за кордону розповіли у Мінцифри.

Допомогу переселенцям надасть Binance – одна з найбільших світових криптобірж. Вона виділила для підтримки українцям 1,2 млн. доларів. Це одна з найбільших сум, виділених на допомогу українцям приватною компанією.

"Зауважимо, що до цього Binance вже здійснили виплати 1713 українцям, які вимушено виїхали до країн Європейського Союзу, і загалом планують допомогти 5000 біженцям з України", - йдеться у повідомленні.

По 225 доларів: з-за кордону дадуть ще одну допомогу переселенцям

При цьому в Мінцифри зауважили, що така допомога від великої закордонної компанії стала можливою завдяки тісним особистим контактам керівництва міністерства із засновником Binance.

Як отримати допомогу переселенцям від Binance

  • Насамперед потрібно пройти верифікацію в одному з фондів: Rotary Kyiv, "Паляниця" або iSans;
  • Далі слід подати заявку на фінансування за адресою: [email protected]

Допомога переселенцям від Binance приходитиме протягом трьох місяців на криптогаманець. А потім кошти можна буде вивести звідти на банківську картку. Розмір щомісячного надходження – 75 доларів. Таким чином за три місяці кожен отримає по 225 доларів.

Нагадаємо, стало відомо, чому не приходить допомога деяким ВПО від міжнародних організацій.


Марченко Любов, Тудей





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