Потери Украины в результате войны уже достигают $600 млрд – KSE

Только из-за разрушения 27 нефтебаз Украина потеряла $227 млн

Потери Украины в результате войны уже достигают $600 млрд – KSE
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

С начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину полностью или частично разрушены почти 1000 школ, более 500 медучреждений, более 200 предприятий и 12 гражданских аэропортов. А общий ущерб достигает $600 млрд. Такие цифры потерь, нанесенных Украине, приводит Kyiv School of Economics.

За два с половиной месяца войны в Украине разрушено или повреждено 35,2 млн квадратных метров жилищного фонда на $31 млрд. От разрушений жилищного фонда больше всего пострадали такие города как Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Рубежное.

Потери от разрушений 27 нефтебаз составляют $227 млн.

А общее количество разрушенных или поврежденных учебных заведений уже почти тысяча, ущерб достигает $1.3 млрд.

Всего с 24 февраля в Украине повреждены, разрушены или захвачены по меньшей мере 208 предприятий, 508 медучреждений, 562 детсада, 295 мостов, 156 складов, 102 религиозных сооружения, 83 админздания, 27 нефтебаз и 12 гражданских аэропортов. Общие потери экономики Украины из-за войны войны, по общим оценкам Минэкономики и KSE, колеблются от $564 млрд до $600 млрд.

Все цифры подсчитаны по состоянию на 10 мая. Учет KSE ведет в рамках проекта "РоSSия заплатит" при поддержке Министерства экономики, Министерства инфраструктуры, Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий и Офиса президента.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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