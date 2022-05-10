Доллар для Украины выпустили в США: эксклюзивные фото

В Соединенных Штатах Америки представили серебряные инвестиционные монеты номиналом один доллар. У них украинская символика.

Автором эскизов под названием "Свобода, которая идет" выступил американский скульптор Адольфа Александр Вайнман. Об этом сообщили в музее денег Национального банка Украины.

На реверсах обеих монет изобразили женщин на фоне нашего сине-желтого флага. Обе – в цветочных венках. Одна из них идет по полю с подсолнухами.

Подсолнух считается украинским символом любви к Родине. Он опускает голову, когда солнце садится. Это ассоциируется с людьми, которые скучают по своей стране. Цветок обращается к солнцу – так же, как и украинцы к родным местам.

Украинка олицетворяет образ свободы. Изначально такой дизайн использовали для разменной монеты США номиналом 50 центов. Ее выпускали в период с 1916 по 1947 год.

На аверсе монет - парящий в небе американский орел. Одна из монет будет цветной, вторая – в классическом виде. Дизайн создан художницей Эмили Дамстра и обновлен в 2021 году.

Напомним, аналитики спрогнозировали, каким в ближайшее время будет курс доллара в Украине.