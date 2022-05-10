Украденное из Украины зерно уже в Средиземном море: в разведке выяснили, куда его везут

Значительная часть вывезенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под роSSийским флагом в акватории Средиземного моря.

Украденное роSSийскими оккупантами в Украине зерно уже находится в Средиземном море. Об этом сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Значительная часть вывезенных из Украины зерновых находится на сухогрузах под роSSийским флагом в акватории Средиземного моря. Вероятнее всего, его везут в Сирию, чтобы потом продать на черном рынке.

"Пока известно, что наиболее вероятная страна назначения груза – Сирия. Оттуда контрабандой зерно может поставляться в другие страны Ближнего Востока", – сообщили в ГУР.

Кроме того, в Пологах Запорожской области зерно и семена подсолнечника, которые находятся в хранилищах, готовят к транспортировке в рф.

Также с этой целью изымается урожай, который хранился из Энергодара в направлении Каменки под охраной военных выехала колонна роSSийских КАМАЗов и DAF загруженных зерном. Конечный пункт назначения колонны - оккупированный Крым.

Есть информация, что кроме зерна оккупанты вывозят в Крым большие объемы похищенных в Украине овощей – свеклу, картофель, капусту.