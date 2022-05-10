В апреле цена реализации газа выросла до $1228 за тысячу кубометров

Цена реализации газа за прошлый месяц на 22,3% выше цены в марте в долларовом эквиваленте, когда она составляла $1004,6 (29,39 тыс. грн) за тысячу кубометров.

Цена рассчитана в соответствии с требованиями Налогового кодекса.

От чего зависит цена газа

С апреля 2022 года вступил в силу закон №-д, который вводит механизм дифференцированной рентной платы для добычи природного газа в зависимости от трех уровней цен его реализации — до $150/тыс. куб. м, от $150 до $400 и свыше $400. Повышенная рента установлена ??на сверхприбыльную часть цены свыше $400.

Расчет цены реализации газа, от которой рассчитывается рента, определяется как среднеарифметическое значение таможенной стоимости импорта и котировок на нидерландском газовом хабе ТТF. Ранее рента исчислялась только по таможенной стоимости импорта.