В Европе, откуда Украина везет топливо, взлетели цены – нефтяные концерны обвиняют в заговоре

Политики обвиняют нефтяные концерны в беззастенчивом использовании текущей ситуации, информирует ZN.ua.

В Европе, откуда Украина везет топливо, взлетели цены – нефтяные концерны обвиняют в заговоре
© OilNews

За два месяца войны РоSSии против Украины дизельное топливо в некоторых странах Европы подорожало примерно на четверть, значительно выросли цены и на бензин. Об этом сообщает DW.

Наиболее резкий рост цен на дизель среди всех стран ЕС зафиксирован в Германии. Цена на дизельное топливо выросла на 47 центов за литр.

В Швеции и Латвии – на 38 центов, с 1,66 евро до 2,04 евро за литр. Во Франции литр дизельного топлива подорожал на 17 центов, в Италии – на 5 центов.

При этом также значительно выросли цены на бензин.

Цена за литр бензина Super 95 с 21 февраля по 25 апреля в Германии выросла на 23 цента за один литр, в Австрии – на 24 цента.

Хотя в Венгрии она снизилась на 6 центов, а в Италии – на 8 центов.

Отмечается, что политики в Германии уже обвиняют нефтяные концерны в "поднятии цен" и "беззастенчивом использовании текущей ситуации, чтобы набить карманы своих акционеров". В частности, сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Дитмар Барч призвал федеральное правительство принять контрмеры.


Лия Ильченко, ZN.ua

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