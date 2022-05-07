В Украине "нейтрализована" "дочка" Росатома - из-за опасений принятия решений в ущерб госбезопасности

В Украине наложен арест на банковские счета дочерней компании «Росатом» - «Росатом Восточная Европа», средства с которых передали в управление Агентству по розыску и управлению активами. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что на счетах находилось более 3 млн. грн.

Учредителем «Росатом Восточная Европа», офис которого расположен в Киеве , является компания-резидент РФ с долей 99,9%. Последняя на 100% принадлежит ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс». То, в свою очередь, на 100% принадлежит государственной корпорации атомной энергии «Росатом».

«Таким образом, конечным бенефициарным владельцем с долей 100% доли в ООО «Росатом Восточная Европа» является государственная структура, подконтрольная правительству РФ , а потому есть значительный риск в принятии решений руководством ООО «Росатом Восточная Европа» в ущерб государственной безопасности Украины», - говорится в сообщении прокуратуры.

В рамках следствия банковские счета указанного резидента РФ арестованы, а средства, размещенные на них в размере свыше 3 млн. грн., переданы в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.