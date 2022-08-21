Фінська компанія вимагає два мільярди євро від «Росатома»

Енергетична компанія «Fennovoima» планує відсудити у російського "Росатому" два мільярди євро. Про це повідомляє видання Yle з посиланням на виконавчого директора фінської компанії Йоакіма Спекта.

За повідомленням , «Fennovoima» вже звернулася до арбітражного суду з позовом. Компанія вимагає від "Росатома" близько двох мільярдів євро.

«Росатом» раніше взявся побудувати атомну станцію "Ханхіківі" у Фінляндії. Пізніше контракт було розірвано, через затримки та неспроможність "Росатома" завершити проект. Це і стало причиною для позову.

Зі свого боку, "Росатом" заявив, що буде вимагати компенсацій за проект фінської атомної електростанції, оскільки вважають розірвання контракту безпідставним.

Треба зазначити, що після вторгнення Росії в Україну, компанія «Fennovoima» заявила, що це становить ризик для проекту АЕС "Ханхіківі". Після чого розірвала контракт на поставку обладнання з "Росатомом". Серед причин називались ризики, через бажання акціонерів вийти з проекту.