Марки "Русский военный корабль" с печатью и автографом автора фразы продают за тысячи долларов: фото

12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовые марки "Русский военный корабль, иди на…!". Она стала очень популярной, и сегодня на аукционах отдельные экземпляры продают по цене за 120 тысяч долларов

Лоты размещены на аукционе Violity, информирует Апостроф .

Так, серию из четырех конвертов со штампом спецгашения, марка номинала F, владелец выставил на аукцион по начальной цене 120 тысяч гривен (4078.80 долларов). За лотом следит 41 человек, но ставок никто не сделал.

Кроме того, за 80 тысяч гривен (2719.20 долларов) продают марку "Русский военный корабль, иди на…!" с подписью автора фразы - Романа Грибова.

Как писал "Апостроф", автор известной фразы о "русском военном корабле" Роман Грибов, более месяца назад освобожденный из русского плена, собирается вернуться к службе в морской пехоте. Воин рассказал о первых днях войны и буднях в плену рашистов.