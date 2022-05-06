Война РоSSии забрала больше половины ВВП Украины – ИЭД

Послевоенное восстановление Украины потребует колоссальных усилий, информирует ZN.ua.

Война РоSSии забрала больше половины ВВП Украины – ИЭД
© t.me/polkazov

Чтобы компенсировать потери, нанесенные войной РоSSии против Украины, украинская экономика должна ежегодно расти на 15 процентов в течение пяти лет либо на семь процентов в течение десяти лет. Война, развязанная Россией, уничтожила более 50 процентов ВВП Украины, подсчитал киевский Институт экономических исследований и политических консультаций.

"Экономическое восстановление — это не подарок международного сообщества. Это большой инвестиционный проект, в который также должна сделать свой вклад и сама Украина. Послевоенное восстановление Украины потребует колоссальных усилий как от власти, так и от общества", — подчеркнул председатель правления института Игорь Бураковский, выступая в Варшаве на конференции "После войны".


Александр Хребет, ZN.ua

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