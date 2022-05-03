В апреле аграрный экспорт из Украины вырос в 5 раз против марта, - Минагропрод

Было вывезено ориентировочно 1,1 млн. тонн зерна, масла, шрота.

В апреле аграрный экспорт из Украины вырос в 5 раз против марта, - Минагропрод
Фото: borivage.com

В апреле из Украины было вывезено ориентировочно 1,1 млн. тонн зерна, масла, шрота - это значительно больше, чем в марте, когда было меньше 200 тысяч.

Об этом в комментарии ЭП заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.

"Бизнес активно находит новые маршруты и возможности для вывоза зерна. Это стало возможным за счет слаженной работы Мининфраструктуры, Укрзализныци и Минагрополитики", – добавил министр.

Напомним, в марте 2022 года Украина проэкспортировала аграрной продукции на 842 млн долларов против 1,9 млрд долларов в прошлом году, но в этом году фактический результат на самом деле значительно меньше.

Напомним, оккупанты массово воруют зерно на оккупированных территориях.

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