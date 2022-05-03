Лихтенштейн присоединился к санкциям ЕС против роSSийских трастов

Княжество Лихтенштейн поддержало меры пятого пакета санкций Европейского Союза против роSSийских трастов и других видов доверительной собственности. Об этом говорится в заявлении правительства, пишет Экономическая правда .

"После введения последних санкций ЕС Лихтенштейн, согласно своей предыдущей политике, солидарно поддерживает ограничительные меры, принятые ЕС , и таким образом выражает свою готовность также поддерживать экономически обременительные санкции. Таким образом, правительство отмечает, что грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины не приемлемо", — подчеркнули в сообщении.

Пока правительство Лихтенштейна ввело переходный период до 29 мая, во время которого разрешило предоставлять отдельные услуги, связанные с прекращением существующих деловых отношений.

Также в стране ввели новые ограничения против Беларуси. Правительство запретило вывозить какие-либо банкноты или продавать ценные бумаги гражданам Беларуси, а также лицам, юридическим лицам или предприятиям, находящимся в этой стране, в том числе Национальному банку РБ.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций ЕС против РФ будет предусматривать отключение нескольких крупных роSSийских банков от системы SWIFT.

Перед этим глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новые ограничения в отношении РоSSии будут направлены на банки, в частности Сбербанк, и на нефть.