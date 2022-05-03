Лихтенштейн присоединился к санкциям ЕС против роSSийских трастов

Также страна ввела новые ограничения против граждан и компаний Беларуси, информирует ZN.ua.

Княжество Лихтенштейн поддержало меры пятого пакета санкций Европейского Союза против роSSийских трастов и других видов доверительной собственности. Об этом говорится в заявлении правительства, пишет Экономическая правда.

"После введения последних санкций ЕС Лихтенштейн, согласно своей предыдущей политике, солидарно поддерживает ограничительные меры, принятые ЕС, и таким образом выражает свою готовность также поддерживать экономически обременительные санкции. Таким образом, правительство отмечает, что грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины не приемлемо", — подчеркнули в сообщении.

Пока правительство Лихтенштейна ввело переходный период до 29 мая, во время которого разрешило предоставлять отдельные услуги, связанные с прекращением существующих деловых отношений.

Также в стране ввели новые ограничения против Беларуси. Правительство запретило вывозить какие-либо банкноты или продавать ценные бумаги гражданам Беларуси, а также лицам, юридическим лицам или предприятиям, находящимся в этой стране, в том числе Национальному банку РБ.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что шестой пакет санкций ЕС против РФ будет предусматривать отключение нескольких крупных роSSийских банков от системы SWIFT.

Перед этим глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что новые ограничения в отношении РоSSии будут направлены на банки, в частности Сбербанк, и на нефть.


Максим Царук, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк вернет клиентам деньги, которые по ошибке списали 23 апреляПриватБанк вернет клиентам деньги, которые по ошибке списали 23 апреля
Австрия не будет платить за газ рублями — канцлер НехаммерАвстрия не будет платить за газ рублями — канцлер Нехаммер
Рынок жилья после войны: в Украине прогнозируют массовую продажу квартирРынок жилья после войны: в Украине прогнозируют массовую продажу квартир
Новая почта возобновила доставку из-за рубежаНовая почта возобновила доставку из-за рубежа
В Украине стремительно падает курс евроВ Украине стремительно падает курс евро
Блок рекламы


Похожие новости
ЕС в новом пакете санкций отключит от SWIFT несколько роSSийских банков — БоррельЕС в новом пакете санкций отключит от SWIFT несколько роSSийских банков — Боррель
По крайней мере пять известных роSSийских бизнесменов покончили жизнь самоубийством - CNNПо крайней мере пять известных роSSийских бизнесменов покончили жизнь самоубийством - CNN
Миллиард евро замороженных Ирландией роSSийских активов можно конфисковать для оплаты восстановления Украины, - КовениМиллиард евро замороженных Ирландией роSSийских активов можно конфисковать для оплаты восстановления Украины, - Ковени
США изучают возможность передачи Украине замороженных роSSийских резервовСША изучают возможность передачи Украине замороженных роSSийских резервов
С начала войны против Украины РФ почти удвоила доходы от продажи энергоносителей странам ЕСС начала войны против Украины РФ почти удвоила доходы от продажи энергоносителей странам ЕС
Четверть роSSийских поставок ископаемого топлива до сих пор принимают порты ЕСЧетверть роSSийских поставок ископаемого топлива до сих пор принимают порты ЕС
Противодействие обходу антироSSийских санкций и не только: в Госфинмониторинге отчитались о сделанном за время войныПротиводействие обходу антироSSийских санкций и не только: в Госфинмониторинге отчитались о сделанном за время войны
Компенсация в США за войну РоSSии против Украины: юрист объяснил, чего ждать и не ждать от американского законаКомпенсация в США за войну РоSSии против Украины: юрист объяснил, чего ждать и не ждать от американского закона
В Южной Корее «застряли» картины Малевича и Кандинского из роSSийских музеевВ Южной Корее «застряли» картины Малевича и Кандинского из роSSийских музеев
Новая Зеландия ввела санкции против 80% банковской системы РФ: чтобы нанести экономические и политические потериНовая Зеландия ввела санкции против 80% банковской системы РФ: чтобы нанести экономические и политические потери
Последние новости
Подгружаем последние новости