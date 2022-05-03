У РоSSии остались сутки до дефолта

Даже если РоSSия избежит дефолта, это может оказаться временной передышкой. Ведь уже через несколько дней у РоSSии наступает срок уплаты процентов по суверенным облигациям, информирует ZN.ua.

У РоSSии остались сутки до дефолта
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Долларовый платеж, который Минфин РФ в конце прошлой недели отправил на погашение еврооблигаций, до сих пор не дошел до ряда держателей бумаг. Об этом сообщает Bloomberg.

"У РоSSии есть чуть больше суток, чтобы получить выплаты по двум иностранным облигациям инвесторам и избежать дефолта в плотной борьбе с санкциями. Льготный период для перевода 650 миллионов долларов купонных и основных платежей заканчивается 4 мая после того, как средства были заблокированы в начале апреля (из-за того, что РоSSия попыталась расплатиться в рублях, вместо долларов, - ред.)", - говорится в сообщении.

Как пишет Bloomberg, это может быть первый дефолт РоSSии по внешнему долгу за более чем столетие.

Отсчет до дефолту начался, когда JPMorgan Chase & Co. приостановила выплаты по облигациям по приказу Казначейства США. РоSSия пыталась обойти проблему, заплатив в рублях, после того как США в рамках санкций запретили использовать доллары из замороженных госсчетов РФ. Но рейтинговые агентства не восприняли "находчивость" страны-агрессора и назвали это нарушением условий облигаций.

После этого наступил 30-дневный период, когда РоSSия еще могла расплатиться в соответствии с условиями заимствований.

В конце прошлой недели Министерство финансов РоSSии объявило о том, что наличные деньги, наконец, движутся через финансовую систему. 29 апреля Минфин сообщил, что перевел 564,8 млн долларов по евробондам "РоSSия-22" и 84,4 млн по бумагам "РоSSия-42", причем "платежи были произведены в валюте выпуска - в долларах США". В ведомстве заверили, что обязательства перед кредиторами исполнены в полном объеме.

По данным Bloomberg, роSSийские власти использовали для платежей банк "Дом.РФ", не попавший под санкции Запада. Он должен был перечислить деньги банку-корреспонденту Bank of New York Mellon Corp, а затем перевести их Citibank, который должен передать деньги клиринговым агентам.

Однако, даже если средства поступят и покроют погашение выплат по облигациям, а РоSSия избежит просрочки долга, это может оказаться временной передышкой. Ведь уже через несколько дней у РоSSии наступает следующий срок уплаты - процентов в долларах и евро по суверенным облигациям.

"Дефолт РоSSии. Что это значит?", - читайте об этом в материале Юлии Самаевой для ZN.UA. Дефолт – это невыплата кредитного платежа или нарушение условий такой выплаты. Суверенный дефолт — это когда заемщик, не может вернуть долги, — государство. Большинство стран регулярно берут ссуды, но они стараются избегать суверенных дефолтов, потому что потом трудно найти желающих давать деньги в долг. Поэтому каждый суверенный дефолт — событие незаурядное. История помнит о дефолтах Аргентины, Венесуэлы или Греции, хотя их экономики нас точно не интересуют так, как роSSийская.

По материалам: Bloomberg /

Лия Ильченко, ZN.ua

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