Долларовый платеж, который Минфин РФ в конце прошлой недели отправил на погашение еврооблигаций, до сих пор не дошел до ряда держателей бумаг. Об этом сообщает Bloomberg .

"У РоSSии есть чуть больше суток, чтобы получить выплаты по двум иностранным облигациям инвесторам и избежать дефолта в плотной борьбе с санкциями. Льготный период для перевода 650 миллионов долларов купонных и основных платежей заканчивается 4 мая после того, как средства были заблокированы в начале апреля (из-за того, что РоSSия попыталась расплатиться в рублях, вместо долларов, - ред.)", - говорится в сообщении.

Как пишет Bloomberg, это может быть первый дефолт РоSSии по внешнему долгу за более чем столетие.

Отсчет до дефолту начался, когда JPMorgan Chase & Co. приостановила выплаты по облигациям по приказу Казначейства США . РоSSия пыталась обойти проблему, заплатив в рублях, после того как США в рамках санкций запретили использовать доллары из замороженных госсчетов РФ . Но рейтинговые агентства не восприняли "находчивость" страны-агрессора и назвали это нарушением условий облигаций.

После этого наступил 30-дневный период, когда РоSSия еще могла расплатиться в соответствии с условиями заимствований.

В конце прошлой недели Министерство финансов РоSSии объявило о том, что наличные деньги, наконец, движутся через финансовую систему. 29 апреля Минфин сообщил, что перевел 564,8 млн долларов по евробондам "РоSSия-22" и 84,4 млн по бумагам "РоSSия-42", причем "платежи были произведены в валюте выпуска - в долларах США ". В ведомстве заверили, что обязательства перед кредиторами исполнены в полном объеме.

По данным Bloomberg, роSSийские власти использовали для платежей банк "Дом. РФ ", не попавший под санкции Запада. Он должен был перечислить деньги банку-корреспонденту Bank of New York Mellon Corp, а затем перевести их Citibank, который должен передать деньги клиринговым агентам.

Однако, даже если средства поступят и покроют погашение выплат по облигациям, а РоSSия избежит просрочки долга, это может оказаться временной передышкой. Ведь уже через несколько дней у РоSSии наступает следующий срок уплаты - процентов в долларах и евро по суверенным облигациям.