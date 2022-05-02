«Ничего не производит»: Уоррен Баффет снова раскритиковал биткоин
В последние годы биткоин получает все большее признание среди инвесторов и финансовых институтов. Однако Уоррен Баффет в очередной раз заверил, что не покупал и не собирается покупать криптовалюту, сообщает CNBC.
На ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway 1 мая легендарный инвестор назвал биткоин непроизводительным активом, который не приносит никакой выгоды.
«Я не знаю, будет ли он расти или падать в следующий год, 5 лет, 10 лет. Но вот что я знаю: он ничего не производит. У него есть своя магия и люди приписывали магию многим вещам», — прокомментировал он.
Лучше покупать недвижимость
Баффет объяснил, почему он не видит в биткоине никакой ценности, сравнив его с другими активами:
«Если бы мне сказали, что за $25 млрд я могу приобрести 1% всей сельскохозяйственной земли США, я бы выписал вам чек уже вечером. … Если бы вы предложили мне 1% всех квартир за $25 млрд, я бы выписал чек, очень просто. А вот если бы вы предложили мне весь биткоин в мире за $25 млрд, я бы не согласился, вель что мне с ним делать? Мне бы пришлось продавать его, так или иначе. Он ничего не делает. Квартиры дают арендную плату, а сельскохозяйственная земля дает еду.»
«Можно придумать многое: мы можем выпустить Berkshire-коины… но в конце концов вот деньги, — заявил миллиардер, держа в руках двадцатидолларовую купюру. — И у правительства США нет никаких причин позволить мне заменить их деньги Berkshire-коинами».
Три недостатка биткоина
Чарли Мангер добавил, что пытается избегать глупых вещей, злых вещей и вещей, которые выставляют его дураком по сравнению с другими. Биткоин, считает он, подходит под все три определения.
«Он глуп, потому что вероятно упадет до нуля. Он злой, потому что он мешает Федеральной резервной системе. …и, в-третьих, он делает нас дураками по сравнению с коммунистическим лидером Китая. Он был достаточно умен, чтобы запретить биткоин в Китае.»
Напомним
Как Баффет, так и Мангер уже неоднократно выражали скептицизм и отвращение к криптовалютам. Так, в мае прошлого года Мангер назвал биткоин «отвратительным» и «противоречащим интересам цивилизации», а также заявлял, что он ненавидит успех первой криптовалюты.
В декабре того же года он сравнил бум криптовалют с пузырем доткомов и заявил, что нынешний период еще более безумный, а также похвалил Китай за запрет криптовалют.