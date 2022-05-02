«Ничего не производит»: Уоррен Баффет снова раскритиковал биткоин

В последние годы биткоин получает все большее признание среди инвесторов и финансовых институтов. Однако Уоррен Баффет в очередной раз заверил, что не покупал и не собирается покупать криптовалюту, сообщает CNBC.

Фото: coingape.com

На ежегодном собрании акционеров Berkshire Hathaway 1 мая легендарный инвестор назвал биткоин непроизводительным активом, который не приносит никакой выгоды.

«Я не знаю, будет ли он расти или падать в следующий год, 5 лет, 10 лет. Но вот что я знаю: он ничего не производит. У него есть своя магия и люди приписывали магию многим вещам», — прокомментировал он.

Лучше покупать недвижимость

Баффет объяснил, почему он не видит в биткоине никакой ценности, сравнив его с другими активами:

«Если бы мне сказали, что за $25 млрд я могу приобрести 1% всей сельскохозяйственной земли США , я бы выписал вам чек уже вечером. … Если бы вы предложили мне 1% всех квартир за $25 млрд, я бы выписал чек, очень просто. А вот если бы вы предложили мне весь биткоин в мире за $25 млрд, я бы не согласился, вель что мне с ним делать? Мне бы пришлось продавать его, так или иначе. Он ничего не делает. Квартиры дают арендную плату, а сельскохозяйственная земля дает еду.»

«Можно придумать многое: мы можем выпустить Berkshire-коины… но в конце концов вот деньги, — заявил миллиардер, держа в руках двадцатидолларовую купюру. — И у правительства США нет никаких причин позволить мне заменить их деньги Berkshire-коинами».

Три недостатка биткоина

Чарли Мангер добавил, что пытается избегать глупых вещей, злых вещей и вещей, которые выставляют его дураком по сравнению с другими. Биткоин, считает он, подходит под все три определения.

«Он глуп, потому что вероятно упадет до нуля. Он злой, потому что он мешает Федеральной резервной системе. …и, в-третьих, он делает нас дураками по сравнению с коммунистическим лидером Китая. Он был достаточно умен, чтобы запретить биткоин в Китае.»

Напомним

Как Баффет, так и Мангер уже неоднократно выражали скептицизм и отвращение к криптовалютам. Так, в мае прошлого года Мангер назвал биткоин «отвратительным» и «противоречащим интересам цивилизации», а также заявлял, что он ненавидит успех первой криптовалюты.