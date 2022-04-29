Пенсии в мае: чего ждать и что нужно сделать для стабильных выплат

Выплата апрельских пенсий профинансирована государством на 100%, но Укрпочтой доставлено лишь 87,39% профинансированной суммы за апрель, в мае все эти задолженности должны быть погашены.

Напоминаем, что если Вы получали пенсию на банковский счет и переместились, то Вам не нужно ничего делать дополнительно – пенсия будет поступать на тот же счет, независимо от Вашего места пребывания.

Если Вы получали пенсию через Укрпочту по месту жительства и перемещались во время войны, то Вам необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины или «горячую линию» Укрпочты с заявлением о желании получать пенсию по новому месту жительства. После этого Вы сможете получать пенсию в любом удобном для Вас отделении Ощадбанка или Укрпочты по Вашему выбору.

Пенсионеры-переселенцы могут получить дополнительные 2 тыс. грн к своей пенсии. Для того чтобы получить от государства эту помощь, необходимо стать на учет как внутренне перемещенное лицо (ВПЛ), обратившись лично в местные органы социальной защиты, ЦНАП, или подав заявку дистанционно через портал "Действие". После этого Вы получите справку о взятии вас на учет как внутри перемещенного лица, и после этого подать заявление (опять же в органы соцзащиты, ЦНАП или черех "Действие") на получение госпомощи и получить выплату на банковский счет, указанный в заявлении.

Также 1 апреля состоялся плановый перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Доплаты смогут получить 2,5 миллионов украинцев. Размер увеличения традиционно рассчитывается индивидуально, исходя из размера зарплаты и страхового стажа. Отдельно обращаться для этого пересчета никуда не нужно, он происходит автоматически. Однако Вы можете посетить отделение Пенсионного фонда или личного кабинета на сайте ПФУ, если хотите заранее узнать размер назначенной Вам надбавки.