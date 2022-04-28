Meta превзошла ожидания инвесторов: акции выросли на 18% после публикации отчетности

Материнская компания Facebbok Meta Platforms Inc. опубликовала квартальную отчетность, превысившую ожидания инвесторов. В то же время, компания зафиксировала самый медленный рост доходов с момента выхода на биржу десять лет назад, передает ЭП со ссылкой на The Wall Street Journal.

Фото: theguardian.com

Так, выручка Meta в первом квартале этого года выросла на 7% по сравнению с показателем 2021 года до $27,91 млрд. В компании такие низкие темпы объяснили ростом конкуренции и войной в Украине. За отчетный период выручка Meta в Европе сократилась на 0,6%, до $6,486 млрд.

«Для борьбы с конкурентом TikTok, который основатель компании Марк Цукерберг назвал растущей угрозой, в Meta заявили, что будут активнее использовать искусственный интеллект, чтобы рекомендовать содержимое пользователям со всей социальной сети, а не заполнять их ленты преимущественно сообщениями друзей и семьи».

Фактически это означает, что Facebook будет функционировать больше как канал TikTok For You, обслуживающий пользователей на основе их интересов, определяемых алгоритмом компании, а не учетными записями, которыми они пользуются", — пишет издание.

Пользователей становится больше

Дневное количество пользователей Facebook в США и Канаде выросло до 196 миллионов с 195 миллионов в конце предыдущего квартала. В Европе ежедневное количество активных пользователей Facebook сократилось с 309 миллионов на конец предыдущего квартала до 307 миллионов.

При этом ежедневная аудитория Facebook по всему миру выросла на 4%, до 1,96 млрд пользователей, а месячная — на 3%, до 2,94 млрд.

Внедрение метавселенной

Ущерб подразделения метавселенной вырос на 38% до $2,96 млрд, а доход сегмента увеличился на 30% до $695 млн.

По словам Цукерберга, уровень инвестиций в метавселенную скоро начнет снижаться. Газета напоминает: компания ранее предупреждала, что для создания метавселенной понадобится много миллиардов долларов и несколько лет работы.

Результаты компании превзошли ожидания инвесторов. После выхода отчетности акции Meta подорожали почти на 19%.

Напомним

В начале февраля котировки Meta упали на постмаркете более чем на 20% и компания выбыла из десятки самых дорогих в мире после публикации отчета за 4 квартал 2021 года.