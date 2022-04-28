С начала войны против Украины РФ почти удвоила доходы от продажи энергоносителей странам ЕС

С начала войны РоSSия почти удвоила доходы от продажи энергоносителей странам ЕС. Рост цен на них — даже несмотря на общее снижение объема продаж — принес РФ около 62 млрд евро. Об этом сообщает BBC Украина со ссылкой на данные финского Центра исследований энергии и чистого воздуха CREA.

С начала войны против Украины РФ почти удвоила доходы от продажи энергоносителей странам ЕС

Импорт роSSийских нефти, угля и газа в Евросоюз за два месяца войны составил около 44 млрд евро. Для сравнения — за весь прошлый год эта сумма достигала 140 млрд евро, или примерно 12 млрд ежемесячно.

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Главным покупателем по-прежнему является Германия. Несмотря на все заверения властей о намерении сократить зависимость от РоSSии, за два месяца войны Германия импортировала энергоносителей на 9 млрд евро.

Эксперты центра отмечают, что высокими ценами РоSSия полностью компенсирует потерю объемов продаж, а новые санкции приведут к еще большему накручиванию цен.

«Экспорт энергоносителей — это большая дыра в санкциях против РоSSии, и все, кто покупает у нее топливо, становятся соучастниками ужасающих нарушений международного законодательства, совершаемых роSSийскими военными», — говорится в исследовании CREA.

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