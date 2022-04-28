Глава Нацбанка заявил, что международные резервы Украины составляют $27 млрд

Международные резервы Украины на 22 апреля составили около $27 млрд. Сейчас они находятся на таком же уровне, как в начале войны. Об этом сообщил в интервью Euromoney глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, пишет Interfax.

Глава Нацбанка заявил, что международные резервы Украины составляют $27 млрд
фото: epravda.com.ua

«Прежде всего благодаря поддержке международных финансовых институтов, которая превысила $4 млрд», — отметил он.

Что с украинскими резервами

Ранее НБУ сообщал, что международные резервы Украины на 1 апреля 2022 года составили $28,1 млрд, что на 2% больше, чем на начало марта ($27,5 млрд), однако к середине апреля они сократились до $27,4 млрд.

Шевченко отметил, что большинство сделок на рынке сейчас осуществляется с участием НБУ из-за вынужденного введения ограничений. Украина тратит свои резервы преимущественно на обеспечение критического импорта.

Глава Нацбанка добавил, что еще одной статьей является обслуживание госдолга, которое Украина не прекращала и не планирует прекращать. «Что, на мой взгляд, является единственно правильной стратегией», — отметил он.

Что с курсом доллара и работой банков

Шевченко также сообщил, что курс доллара на «черном» рынке сегодня не очень отличается от официального курса, зафиксированного в начале войны: 33 грн/$ против 29,25 грн/$, хотя в первые дни после роSSийского вторжения он достигал 39 грн/$.

По его словам, объем клиентских депозитов в банковской системе с начала войны вырос на 83,6 млрд грн до 22 апреля, в том числе гривневые депозиты физлиц увеличились на 21,6%.

Глава НБУ отметил, что банки обладают достаточным запасом качественных активов и имеют доступ к инструментам рефинансирования. В то же время, получив в первые дни войны бланковое рефинансирование на год на пике на сумму 32,3 млрд грн, на сегодняшний день они уже досрочно погасили большую сумму, снизив задолженность за ним до 9 млрд грн.

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