Финляндия не будет платить РоSSии за газ рублями и обещает от него отказаться

Страна стремится прекратить покупать газ у россиян столь быстро, насколько это возможно.

Финляндия не будет платить РоSSии за газ рублями и обещает от него отказаться
Фото: Газпром

Финляндия не будет платить РоSSии за газ рублями, несмотря на требования роSSийских властей. Такое заявление министра по европейским делам Титти Туппурайнен цитирует The Guardian.

"Позиция Финляндии ясна. Мы поддерживаем жесткие санкции... и мы готовы внедрить санкции по газу", – заявила она.

Министр добавила, что Финляндия стремится отказаться от роSSийского газа настолько быстро, сколь это возможно.

Недавно РФ заявила, что будет принимать оплату за газ исключительно в рублях. Соответствующий указ был подписан Владимиром Путиным. Это обусловлено желанием РоSSии укрепить свою валюту и объявить Европе экономическую войну, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак.

Пока однозначное согласие на роSSийский ультиматум есть у Венгрии. Польша и Болгария уже отключены "Газпромом" от поставки из-за отказа платить рублями.

Другие государства, в частности Германия и Австрия, заявляли, что не собираются выполнять путинское требование. Евросоюз говорит, что будет рассматривать открытие европейскими энергетическими компаниями второго счета в Газпромбанке в рублях как нарушение санкций против РоSSии.

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