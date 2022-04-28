Укравтодор готовит Методологию оценки ущерба, чтобы РоSSия заплатила за каждый метр разрушений

С переходом на "военные рельсы" Укравтодор приступил к работе по двум ключевым направлениям – восстановление транспортного сообщения на освобожденных территориях и подготовка восстановления дорожной инфраструктуры.

Об этом заявил первый заместитель главы Укравтодора Андрей Ивко в блоге для "ЛИГА", информирует Апостроф.

В результате агрессии россии, по его словам, уже пострадали около 23 тыс. км дорог и уничтожены 300 искусственных сооружений. Разрушения продолжаются каждый день. Поэтому оценить масштаб ущерба на Харьковщине, Донецкой и Луганщине, где идут бои, невозможно.

На освобожденных территориях дорожники вместе с коммунальщиками и волонтерами приобщились к "генеральной уборке" дорог и улиц от последствий боевых действий – сожженной техники, сваленных деревьев, мусора.

"Без этих шагов вывезти раненых, привезти медикаменты, воду и еду людям невозможно", – пояснил Ивко.

Уже убрано более 600 км улиц и дорог Киевской, Сумской, Черниговской. В том числе 234 км улиц в Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке и Ворзеле. Еще более 100 км дорог очищены в Харьковской области.

Возобновлен также проезд на 20 искусственных сооружениях в Киевской, Черниговской, Сумской и Николаевской областях.

"Переправы устраиваем на "дорогах жизни". Все решения по восстановлению инфраструктуры принимаются с учетом мнения военных", – отметил Ивко.

Свежее покрытие на государственных дорогах, по его словам, кое-где выдержало обстрелы. Местами достаточно будет заменить верхний слой. Однако масштабное строительство неизбежно на подорванных мостах и по старым дорогам. Поэтому одной из задач Укравтодора стала разработка решений, которые позволят после победы ремонтировать инфраструктуру быстро и качественно.

Разрабатывается Методология оценки ущерба. Она позволит перевести разрушения в денежный эквивалент и впоследствии выставить государству-террористу россии счет за каждый квадратный метр.

Укравтодор работает также над упрощением и сокращением сроков на проектирование дорог и искусственных сооружений, вместе с командой "Прозоро" разрабатывает законодательный пакет, который ускорит тендерные процедуры, и "дожимает" переход на европейскую систему ценообразования.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков пояснил, что восстановление освобожденных областей начинается с транспортного сообщения, потому что без него невозможна доставка гуманитарных грузов и возвращение людей.


Иван Троянов, Апостроф

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