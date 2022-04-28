На 63 млрд евро было закуплено ископаемое топливо в РФ с начала войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину морем и трубопроводами было экспортировано ископаемое топливо на 63 млрд евро, 44 млрд (71%) из которых приходится на ЕС . К такому выводу пришел Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), собрав информацию о поставках ископаемого топлива из РФ морским транспортом и трубопроводами. Об этом в своем материале для ZN.UA "Финансирование войны Путина Европой" пишут Лаури Милливирта и Константин Криницкий.

Доля ЕС в экспорте ископаемого топлива РФ составила примерно 30% для угля, 50% – для сырой нефти, 80% – для сжиженного природного газа, 70% – для нефтепродуктов и 90% – для трубопроводного газа. А крупнейшими импортерами (см. рис. 2) стали: