На 63 млрд евро было закуплено ископаемое топливо в РФ с начала войны в Украине

Но санкции работают, а объемы роSSийского энергетического экспорта постепенно сокращаются даже из-за нехватки эмбарго на импорт, информирует ZN.ua.

На 63 млрд евро было закуплено ископаемое топливо в РФ с начала войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину морем и трубопроводами было экспортировано ископаемое топливо на 63 млрд евро, 44 млрд (71%) из которых приходится на ЕС. К такому выводу пришел Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA), собрав информацию о поставках ископаемого топлива из РФ морским транспортом и трубопроводами. Об этом в своем материале для ZN.UA "Финансирование войны Путина Европой" пишут Лаури Милливирта и Константин Криницкий.

Доля ЕС в экспорте ископаемого топлива РФ составила примерно 30% для угля, 50% – для сырой нефти, 80% – для сжиженного природного газа, 70% – для нефтепродуктов и 90% – для трубопроводного газа. А крупнейшими импортерами (см. рис. 2) стали:

  • Германия (9,1 млрд. евро);
  • Италия (6,9 млрд. евро);
  • Китай (6,7 млрд. евро);
  • Нидерланды (5,6 млрд. евро);
  • Турция (4,1 млрд. евро);
  • Франция (3,8 миллиарда евро).


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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